В Перми возобновил работу один из магазинов бренда H&M

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 16 августа, в торгово-развлекательном центре «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б вновь открылся шведский бренд H&M, сообщает издание «Business Class».

Так, покупателей ждут отделы мужской, женской и детской одежды, а также товары для дома от H&M Home.

Еще один магазин данного бренда находится в ТРК «СпешиLove» по улице Спешилова, 114. К сожалению, его дата открытия пока неизвестна.

Напомним, бренд H&M приостановил свою работу в России в начале марта. В связи с этим компания планировала провести распродажу оставшихся товаров.

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