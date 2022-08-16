В День физкультурника в Перми прошел семейно-спортивный праздник

Фото: пресс-служба Пермской целлюлозно-бумажной компании

13 августа в День физкультурника в пермском микрорайоне Голованово прошел семейно-спортивный праздник «Территория бобра». Об этом сообщает пресс-служба Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

В мероприятии приняли участие 11 команд, а также жители микрорайона, сотрудники ПЦБК, представители ТОСов, организаций и учреждений.

Соревнования проходили в формате квеста, территорию стадиона разделили на 12 спортивных площадок. На прохождение одного этапа командам было дано семь минут.

Участники строили башню из брусков, передвигали гигантский циркуль, рисуя фигуры, решали головоломки из огромных спичек, доставали ключ из бочки с водой и проходили много других испытаний. За каждый пройденный этап они получали часть пазла, который собирали в конце квеста.

Фото: пресс-служба Пермской целлюлозно-бумажной компании

Помимо этого, на территории работали разные интерактивные площадки: игровые - для детей, армрестлинг, поднятие гири и подтягивания – для спортсменов. За активность каждый получал БУМы – специальную валюту праздника. На нее можно было купить сувениры или мороженое. А еще на празднике состоялся танцевальный марафон с зумбой, бачатой, бразильской бакумбой и русскими народными танцами.

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