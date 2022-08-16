Новые случаи заболевания корнавирусом. Фото: архив "КП"

Региональный Роспотребнадзор 16 августа сообщил о выявлении новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число заболевших составило 252 человека, из которых в Перми – 172 человека.

За последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон стелс».

Общее число заболевших в Пермском крае с начала распространения коронавирусной инфекции составило 378 253 подтвержденных случаев.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 10 ранговое место среди субъектов РФ и удерживает лидерство в антирейтинге среди регионов ПФО.

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