Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Традиционный турнир «Кубок Прикамья» пройдет в Перми с 16 по 18 августа 2022 года. На лед УДС «Молот» выйдут четыре команды.

Соперниками пермского «Молота» станут команды: «Феникс» (Казань), «Зауралье» (Курган) и «Омские Крылья» (Омск). В стартовом матче сегодня 16 августа встречаются «Феникс» и «Зауралье». Торжественное открытие «Кубка Прикамья» состоится в 19:00. Затем на лед выйдут «Молот» и «Омские Крылья».

17 августа в 13:00 встретятся «Омские Крылья и «Феникс», в 19:00 – «Молот» и «Зауралье». В последний день турнира 18 августа победителя и призеров «Кубка Прикамья» выявят встречи между «Зауральем» и «Омскими Крыльями» (время начала - 13:00), «Молота» и «Феникса» (время начала – 19:00).

Вход на все матчи свободный. За ходом «Кубка Прикамья» можно будет наблюдать в прямом эфире YouTube-канала Молот TV. (0+)

В 2021 году на «Кубке Прикамья» победу одержал «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы, «Молот» остался вторым.

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