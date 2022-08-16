Фото: Международный аэропорт "Пермь" / ВКонтакте

Теперь из Перми до Мурманска можно будет добраться прямым рейсом авиакомпании Nordwind Airlines менее чем за три часа: комфортабельный лайнер «Эмбраер 190» сможет доставить 110 пассажиров на скалистое восточное побережье Кольского залива за 2 часа 45 минут.

Полеты будут выполняться с 7 сентября по 29 октября каждые среду и субботу, ориентировочная стоимость билета на одного человека в зависимости от дня вылета составит от 2500 до 5500 рублей.

В мае 2022 года выполнять субсидированные авиаполеты по маршруту Пермь-Мурманск-Пермь предполагала авиакомпания Red Wings, но затем изменила свое решение. После этого Росавиация согласовала с правительством Пермского края замену перевозчика.

Сейчас авиакомпания Nordwind Airlines также выполняет субсидированные рейсы в несколько городов России: Астрахань, Барнаул, Волгоград, Владикавказ, Калининград, Нижний Новгород, Омск. (0+)

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