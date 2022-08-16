«Азот» представил экологический отчет в новом формате

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники представил ежегодный экологический отчет в сфере природоохранной деятельности за 2021 год на заседании круглого стола «Экологическая трибуна». По инициативе предприятия оно состоялось в формате «зеленый пикник».

На мероприятии собрались представители экологических служб промышленных предприятий, администрации города Березники, общественники и СМИ. Всего более 30 человек. О состоянии окружающей среды города Березники в 2021 году и мерах по ее сохранению рассказала заместитель начальника управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города, заведующий отделом природопользования г. Березники Татьяна Онянова.

На встрече обсудили актуальную проблему распространения и уничтожения борщевика Сосновского. Представители администрации нацелены активно решать этот вопрос. До конца сентября пройдет очередной этап обработки муниципальных земель.

Далее выступили участники выездного заседания –представители промышленных предприятий в сфере охраны окружающей среды.

Татьяна Костарева, ведущий инженер по охране окружающей среды отдела экологии (эколог) филиала «Азот» АО «ОКХ «Уралхим» в городе Березники:

«Уралхим» уделяет большое внимание экологии. Филиал «Азот» планомерно снижает воздействие на окружающую среду, рационально использует природные богатства, обеспечивает экологическую безопасность. Особое значение отведено повышению энерго- и ресурсоэффективности производства: сокращению расхода электроэнергии, природного газа и воды».

Сергей Воробьев, заместитель главы администрации г.Березники:

«Экология–целеполагающий компонент в экономическом развитии, и нам всем необходимо объединиться и действовать на опережение. Березники – промышленный город, экологических вопросов на повестке дня стоит много. Совместными усилиями мы можем качественно их решать».