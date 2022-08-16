Фото: МЧС Пермского края.

В понедельник 15 августа 2022 года зафиксировали 25 техногенных пожаров в Перми и Пермском крае. Пожарно-спасательные подразделения краевого МЧС ликвидировали последствия пожаров в нескольких районах и округах региона: 14 пожаров – в Перми; 3 пожара - в Кизеловском округе; 2 пожара – в Пермском районе; по 1 пожару – в Очерском, Краснокамском, Чусовском, Чайковском, Еловском и Косинском округов.

На пожарах погибших нет, травмирован 1 человек.

В техногенных пожарах 15 августа в районах и округах Перми и Пермского края горели: неэксплуатируемое здание - в Очерском и Кизеловском округах; транспортное средство и неэксплуатируемое строение - в Индустриальном районе Перми; мусор - в Дзержинском районе Перми; многоквартирный дом - в Краснокамском округе и Свердловском районе Перми; бани - в Чайковском и Кизеловском округах, Орджоникидзевском районе Перми.

По сообщению регионального МСЧ, основной причиной возникновения пожаров в Пермском крае стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

За прошедшие сутки 1 новый очаг лесных пожаров зафиксировали в Горнозаводском городском округе.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 15 августа 2022 года на территории Пермского края 57 профилактических групп в количестве 326 человек провели мероприятия:

- 1305 обходов объектов проживания граждан, в ходе которых прошли выездные обследования территорий населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

- инструктирование мерам противопожарной безопасности 2052 человека;

- распространение 1524листовки (памятки).

По информации Пермского ЦГМС, в период по 19 августа сохраняется высокая пожарная опасность районах и округах Пермского края. В связи с опасностью возникновения пожаров в Пермском крае МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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