Лесной пожар.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Пермском крае до 21 августа 2022 года включительно продлевают ограничение пребывания граждан в лесах на территориях Березниковского, Соликамского, Красновишерского, Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Кочевского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского лесничеств лесничеств.
На этих территориях установили высокую пожарную опасность четвертого класса. Временное ограничение включает посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования.
Информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно по тел.: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44.
Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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