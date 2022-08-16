РЭС в Перми.
Фото: Павел Шатров
В адрес краевого управления Роспотребнадзора в июле 2022 года поступило два обращения граждан по вопросам безопасности и правомерности размещения и эксплуатации РЭС сотовой и радиорелейной связи в непосредственной близости от жилых домов.
Специалисты краевого Центра гигиены и эпидемиологии провели шесть измерений уровней электромагнитных полей (ЭМП). Превышений предельно допустимых уровней по результатам измерений не выявили.
«Расстояние от места размещения РЭС сотовой и радиорелейной связи до жилых домов требованиями санитарных правил не регламентируется. Размещение допускается при условии соблюдения владельцем радиопередающего оборудования санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации РЭС», - напоминают в краевом управлении Роспотребнадзора.
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