«Открытие Авто»: каждый пятый пермяк готов оформить сделку купли-продажи авто через Госуслуги

Фото: Иван МАКЕЕВ

По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») каждый пятый житель Перми готов оформить сделку купли-продажи автомобиля у частного лица на портале Госуслуг. При этом чаще всего в категории «транспорт и вождение» оплачиваются налоги и штрафы.

Согласно результатам исследования, 23% опрошенных в Перми в курсе появления нового сервиса - покупки автомобиля через портал Госуслуг. 77% о такой возможности пока не слышали.

На вопрос о готовности воспользоваться такой услугой, 22% респондентов ответили утвердительно: 13% положительно оценили опцию удаленной регистрации в ГИБДД, 7% считают, что это позволит ускорить покупку, и 2% сочли преимуществом сервис дополнительной проверки авто до покупки.

В свою очередь, 78% респондентов не готовы воспользоваться этой услугой: 63% заняли выжидательную позицию и посмотрят, как сервис будет работать, а 15% опрошенных указали на возможные риски мошеннических действий с данными.

Интересно, что только каждый третий пермяк (31%) пользуется порталом Госуслуг регулярно – ежедневно (9%) или раз в неделю (22%). Абсолютное большинство (69%) используют сайт не чаще одного раза в месяц: 32% - один раз в год, 24% - ежеквартально и 13% - ежемесячно.

В категории «транспорт и вождение» на портале Госуслуг пользователи чаще всего оплачивают налоги и штрафы (20%), 7% обновляют данные об автомобиле, а 6% оставляют мнение о качестве дорожных работ. Оформляют льготы на проезд и парковку еще 5% опрошенных, и 3% используют сервисы для получения прав на управление транспортным средством.