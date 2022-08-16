Фото: Пермский лесопожарный центр.
По сообщению Пермского лесопожарного центра, очаг возгорания леса на площади 0,2 гектара обнаружили сегодня 16 августа в Горнозаводском лесничестве.
На тушение лесного пожара 13 человек. В его ликвидации спасатели задействовали 4 единицы специальной техники.
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