Фото: Пермский лесопожарный центр.

По сообщению Пермского лесопожарного центра, очаг возгорания леса на площади 0,2 гектара обнаружили сегодня 16 августа в Горнозаводском лесничестве.

На тушение лесного пожара 13 человек. В его ликвидации спасатели задействовали 4 единицы специальной техники.

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