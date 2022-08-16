Фото: Администрация Перми.
Предстоящие три дня в Перми, с 17 по 19 августа, дадут возможность жителям и гостям города приобрести фермерскую продукцию на городской ярмарке. Она откроется на ул. Уинской, 10.
В торговых шатрах можно будет найти мёд, мясные и рыбные деликатесы, молочную продукцию, сыр, ягоды, сухофрукты, сладости. Как обещают в Пермском центре бизнеса, местные фермеры и производители предоставят покупателям разнообразную натуральную и свежую продукцию.
Торговые шатры ждут гостей с 12:00 до 20:00. (0+)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru