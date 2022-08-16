Фото: Администрация Перми.

Предстоящие три дня в Перми, с 17 по 19 августа, дадут возможность жителям и гостям города приобрести фермерскую продукцию на городской ярмарке. Она откроется на ул. Уинской, 10.

В торговых шатрах можно будет найти мёд, мясные и рыбные деликатесы, молочную продукцию, сыр, ягоды, сухофрукты, сладости. Как обещают в Пермском центре бизнеса, местные фермеры и производители предоставят покупателям разнообразную натуральную и свежую продукцию.

Торговые шатры ждут гостей с 12:00 до 20:00. (0+)

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