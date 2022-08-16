Набережная Камы. Фото: Павел Шатров

В конце прошлой недели своевременное реагирование Пермской городской службы спасения на сообщение очевидцев помогло избежать трагедии на Каме в центре города.

Отдыхающие с берега заметили, как сильные порывы ветра уносят несколько человек на сап-бордах в сторону судового хода теплохода. В его сторону шквал уносил семь человек. Спасателям удалось эвакуировать всех пловцов на берег. К счастью, обошлось без жертв.

Чуть ранее похожая ситуация случилась с еще двумя сап-серфингистами. Их также шквалистый ветер понес на середину Камы. «Сорви-головам» удалось схватиться за буи. Именно с них и сняли любителей острых ощущений пермские спасатели. В результате происшествия на воде никто не пострадал.

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