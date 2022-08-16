Фото: МЧС Пермского края.
Очаг пожара в районе Верхней Курьи был хорошо виден с набережной реки Камы. Первые звонки в пожарную охрану поступили от горожан около 21:00. На его тушение выехали семь пожарных машин и 28 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений МЧС Пермского края.
Как оказалось, сильный пожар произошел в кирпичном здании на площади 144 квадратных метров на ул. Борцов Революции. На его локализацию и тушение ушло около часа. Последний очаг возгорания пожарные ликвидировали в 22:41.
На пожаре есть пострадавший.
Сейчас идут проверочные мероприятия происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины возникновения пожара.
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