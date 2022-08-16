Фото: МЧС Пермского края.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила МЧС Пермского края 15 августа в 18:15. Очевидцы сообщили, что под воду ушел один из отдыхающих в это время на пруду.

В спасении утопающего приняли участие 6 сотрудников службы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чердынского городского округа.

К сожалению, спасти утопающего не удалось.

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