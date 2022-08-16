Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Средний уровень загруженности дорог в Перми сервис «Яндекс Пробки» около 08:00 оценивает в всего в 2 балла – большинство транспортных магистралей свободны для движения.

Традиционно для утра в Перми плотное движение сейчас наблюдается на ул. Промышленной в Индустриальном районе: пробка в 5 баллов на перекрестке с ул. Космонавта Леонова. Такая же ситуация на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира, на кольце ш. Космонавтов со стороны ул. Оверятской.

Транспорт медленно движется на ш. Космонавтов при выезде на ул. Малкова в сторону ДКЖ, а также ближе к перекрестку ул. Плеханова и ш. Космонавтов.

Есть затруднение при кольцевом движении на пл. Гайдара.

Пробка в 4-5 баллов в этот час наблюдается на ул. Революции от кольца ЦКР до ул. Куйбышева.

В Свердловском районе Перми затруднено движение при выезде с ул. Белинского на Комсомольский пр. «Яндекс Пробки» оценивает дорожную ситуацию в 5 баллов.

В Мотовилихе стоит обратить внимание на участок дороги ведущий с ул. Соликамской на пл. Восстания – здесь наблюдается скопление транспорта. Пробка в 4-5 баллов сформировалась на ул. Лифанова от ул. 1905 года в сторону ул. Свердлова.

На ул. Первомайской есть затруднения в движении на нескольких участках дороги в сторону центра города: при подъезде к разворотному кольцу с ул. Академика Веденеева и ближе к перекрестку с ул. Соликамской.

В Ленинском районе пробка в 5 баллов появилась на участке ул. Попова в сторону ЦКР от ул. Екатерининской до ул. Пушкина.

В Дзержинском районе Перми первые проблемы в движении появились на участке дороги ул. Энгельса в районе ДКЖ в сторону центра - транспорт движется плотно.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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