В Перми горело здание на улице Нефтяников

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник,15 августа, около 17 часов начался пожар в здании, расположенном на улице Нефтяников.в Перми.

- К месту возникновения пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения от МЧС России в количестве 4 единиц техники и 16 человек личного состава, - сообщили в главном управлении МЧС России по Пермскому краю.

Выяснилось, что горит неэксплуатируемое здание, площадь пожара составила 70 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших не было.

- В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причины возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в ведомстве. .