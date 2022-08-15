Пассажир теплохода Астрахань-Пермь утонул в Волге

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Пассажир круизного теплохода «Козьма Минин», совершавшего рейс Пермь-Астрахань- Пермь, в воскресенье, 14 августа утонул в Волге под Волгоградом.

Как сообщает «КП»-Волгоград», в тот вечер 40-летний мужчина, который отправился в круиз вместе с супругой, был пьян. Он решил продемонстрировать свою «крутизну» и прыгнуть в воду с борта судна. Но вынырнуть уже не смог.

Пассажиры теплохода, видевшие роковой прыжок, сразу сообщили экипажу о человеке за бортом. Но было уже поздно. Позже к поискам утонувшего приступили водолазы. Его тело нашли в 2,8 километра от берега и извлекли из воды. Следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

- Изъята видеозапись с камер, установленных на борту теплохода, на которых зафиксировано, как мужчина самостоятельно прыгнул в воду, - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.