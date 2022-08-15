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Общество15 августа 2022 14:56

Пропавшую в Перми 19-летнюю девушку нашли живой

Ее искали с 6 августа
Виктор Правдин
Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

Фото: поисковой отряд имени Ирины Бухановой

- Найдена! Жива! Просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о розыске 19-летней Оксаны Бобриковой.

Напомним, девушка пропала почти две недели назад. 6 августа она вышла из дома по улице Лодыгина в Свердловском районе и бесследно исчезла. Все это время ее искали волонтеры и полицейские. В понедельник, 15 августа, поисковики сообщили радостную весть - девушку нашли живой.

Где все это время пропадала Оксана, не сообщается.

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