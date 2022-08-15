Началось заселение второй очереди дома от ПЗСП на ул. Адмирала Ушакова, 65

Дом – это, по сути, целый жилой комплекс, расположенный в оживлённом месте Закамска. Рядом есть школы и детские сады, магазины, остановка общественного транспорта, парк для прогулок и отдыха.

На просторной придомовой территории – большая детская площадка, где уже вовсю играют дети жильцов первой очереди, которая была сдана в апреле этого года. Играть здесь абсолютно безопасно, так как двор без машин: Для автотранспорта жителей построена многоуровневая парковка. Квартиры в доме сдаются с полной отделкой от ПЗСП: сантехника, качественные двери и стеклопакеты, обои, кухонные плиты и места хранения гардеробная с зеркалами или шкаф-купе.

Третья очередь (1-3 подъезды) сдаётся в конце года. Квартиры в этих подъездах ещё можно приобрести. Но с каждым днём их становится всё меньше, поскольку в эти дни действуют акции от ПЗСП, которые делают покупки жилья очень выгодными. Так, для квартир в 1-3 подъездах этого дома действует акция «Ипотека от 1,7%». Вы можете выбрать для себя наиболее удобный вариант снижения процентной ставки по ипотеке: -4% до окончания строительства или -1,4% на весь срок действия.

Также ГК «ПЗСП» совместно с банками партнёрами организовал акцию «Ипотека 0,1% на весь срок». Специальные цены на квартиры действуют, помимо дома на ул. Адмирала Ушакова, 65, в новых домах по адресам: бульвар Гагарина, 18, ул. Докучаева, 23, ул. Яблочкова, 3. Участники акции могут сэкономить на платежах по кредиту за весь период несколько миллионов рублей.

Для семей с детьми действует ещё одна акция: на каждого ребёнка предоставляется скидка -1%, но не более 5% от стоимости квартиры. Предложение распространяется на квартиры в домах на ул. Адмирала Ушакова, 65, бульвар Гагарина, 18, ул. Докучаева, 23, ул. Яблочкова, 3.

Эта акция действует до 31 августа, и можно ещё успеть забронировать квартиру на привлекательных условиях!

Кроме того, стартовала новая акция «Квадратные метры в подарок». При покупке квартиры покупатель получает скидку на стоимость приобретаемых квадратных метров. Чем больше площадь квартиры, которую вы покупаете — тем больше экономия!

Предложение распространяется на следующие квартиры:

- бульвар Гагарина, 18, квартиры площадью 109 кв. м;

- ул. Докучаева, 23, все квартиры;

- ул. Яблочкова, 3, квартиры площадью 87 кв. м.

Подробную информацию об акциях можно получить по телефону: 8 (800) 300-7977