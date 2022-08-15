В Пермском крае в ДТП пострадал новорожденный ребенок

Фото: Полиция Прикамья

25-летний водитель грузовика «ИСУЗУ АФ» ехал по трассе Нытва-Кудымкар. На 97 километре трассы водитель слишком приблизился к идущей впереди него «Ладой Приорой» и, когда та притормозила, врезался в нее. От удара легковушка пролетела вперед и столкнулась еще с тремя автомобилями. Получился «паровозик» из пяти машин: кроме грузовика и «Приоры» в ДТП попали «Лада Гранта», «ГАЗ-28181» и «Тойота Камри».

Пассажиры «Приоры» - 25-летняя женщина, 22-летний мужчина и новорожденный ребенок - получили травмы. Все они отправлены в больницу.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Напомним, на прошлой неделе в Прикамье произошло 297 ДТП, в результате которых пять человек погибли, еще 59 получили травмы.