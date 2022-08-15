За неделю в Пермском крае в ДТП погибли пять человек

За неделю произошло 297 ДТП, Фото: архив "КП"

Госавтоинспекция Пермского края подвела неутешительные итоги прошедшей недели. С 8 по 14 августа в Прикамье произошло 297 ДТП. В результате аварий пять человек погибли, еще 59 получили травмы.

143 ДТП произошли из-за столкновений автомобилей. Также распространенными причинами аварий стали наезды на стоящие (!) машины или препятствия. Врезались в спокойно стоявшие автомобили 50 водителей, а «не заметили» столбы, заборы и прочие неодушевленные предметы – 39 водителей.

В восьми случаях пострадали велосипедисты, в двадцати – пешеходы.

В субботу, 13 августа в Карагайском районе 40-летний водитель Лада Веста при выезде на главную дорогу не уступил дорогу и столкнулся с Kia Rio под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП шесть человек получили травмы.

А 12 августа при столкновении пяти машин пострадали 25-летняя женщина, 22-летний мужчина и новорожденный ребенок.