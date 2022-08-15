Всем пермским первоклассникам подарят книгу Андрея Зеленина «Здравствуй, школа!»

Фото: Минобр Пермского края

1 сентября в школы Пермского края пойдут 37,9 тысячи первоклассников. И традиционно каждый из них получит подарок от губернатора – книгу пермского писателя. Эта традиция началась в 2004 году, и с тех пор ежегодно специально для первоклассников в Перми издавали книги Льва Давыдычева, Владимира Воробьева, Ирины Христолюбовой.

- В этом году первоклассники получат книгу Андрея Зеленина «Здравствуй, школа!» - веселые интересные истории для ребят, которые только что пришли из детского сада в школу, - рассказала в эфире Радио «КП» министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Думаю, она всем детишкам понравится.

Книга рассказов Андрея Зеленина состоит из двух частей: первая посвящена историям, произошедшим в детском саду, вторая - в первом классе.