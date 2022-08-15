С 16 по 19 августа на территории Прикамья сохраняется высокая пожарная опасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 16 по 19 августа местами на территории Прикамья сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса.

Сотрудники краевого ГУ МЧС России предупреждают: «Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топки печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях».

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо срочно принять меры, чтобы потушить его и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, а также сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

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