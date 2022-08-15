Власти Пермского края хотят комплексно развивать территорию в микрорайоне Разгуляй

Фото: пресс-служба минстроительства Пермского края

Краевое правительство подготовило проект распоряжения о принятии решения о комплексном развитии территории нежилой застройки в микрорайоне Разгуляй. Документ опубликовали на сайте министерства имущества Пермского края.

На территории площадью 3,8 га между Петропавловским собором и примыкающим к Северной дамбе Садоводческим некоммерческим товариществом №63 власти планируют снести 207 объектов капстроительства общей площадью 5,6 тысяч кв. м. В основном к ним относятся гаражные боксы, но под демонтаж попадет и административное здание по улице Петропавловской, 1а.

На освободившихся участках благоустроят территории, установят площадки для занятий спортом, улично-дорожную сеть и коммунальное обслуживание. Проект планируют реализовать за пять лет.

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