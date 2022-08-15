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"Бизнес-новости": Пермь15 августа 2022 11:17

Перекресток Островского и Тимирязева в Перми закрывается для ремонта теплосети

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Свердловском районе Перми. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми.

В связи с ремонтом на период с 01.00ч. 16.08.2022 г. до 23.00ч. 20.08.2022 г. закрывается проезд транспорта по улице Островского на перекрестке с ул. Тимирязева. Просим автомобилистов заранее планировать маршрут движения и обращать внимание на дорожные знаки в зоне ремонта.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры необходима для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.