В Перми на четыре дня закроют проезд транспорта по улице Островского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба Пермского филиала «Т Плюс» сообщает, что компания начинает ремонт теплосети по улице Островского в Свердловском районе города. Это необходимо для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.

Поэтому с 01.00 ночи 16 августа и до 23.00 вечера 20 августа проезд транспорта по улице Островского на перекрестке с улицей Тимирязева будет временно закрыт.

Автомобилистам советуют заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки в зоне ремонта.

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