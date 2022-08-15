За прошедшие сутки в Прикамье COVID-19 заразились 376 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным Роспотребнадзора, на 15 августа на территории Пермского края выявлено 378 001 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число инфицированных достигло 376 человек. 194 заболевших – из Перми.
По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 10 место среди субъектов РФ и 1 место в Приволжском федеральном округе.
В исследованных пробах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100% случаев нашли «омикрон стелс».
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