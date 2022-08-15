Связь с историей: «Ростелеком» в Пермском крае присвоил базовой станции имя Александра Верещагина

«Ростелеком» в Прикамье присвоил базовой станции сотовой связи в поселке Усть-Весляна Гайнского района имя А. И. Верещагина. Александр Иванович возглавлял Гайнский краеведческий музей с 1965 по 1991 годы. По его инициативе было построено современное здание учреждения, где сотрудники создали личные фонды краеведов и открыли экспозиции по археологии, этнографии и истории края.

С появлением новой базовой станции сельчане могут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью стандарта LTE/4G, получать дистанционное образование, а также государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате.

В торжественной церемонии приняли участие местные жители, представители муниципальных органов власти, правительства Пермского края, Законодательного собрания Пермского края и «Ростелекома».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

«Предоставление доступа малым населенным пунктам и социально значимым объектам к качественной сотовой связи и мобильному интернету – одна из главных задач правительства Пермского края. Решение вопроса со связью и интернетом – практически жизненная необходимость. В крае ежегодно применяются меры, направленные на увеличение доли населения, обеспеченной доступом к современным цифровым услугам».

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

«За 2021-2022 годы при участии Министерства связи Пермского края было установлено более 100 базовых станций сотовой связи в рамках региональной программы “Развитие информационного общества” и федерального проекта “Устранение цифрового неравенства 2.0”. Работа в этом направлении будет продолжена: в настоящее время формируются списки малых населенных пунктов, которые будут обеспечены доступом к цифровым сервисам в ближайший год».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«За два года сотрудники “Ростелекома” построили 29 базовых станций в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства. Для этого связисты протянули около тысячи километров оптического волокна в Прикамье. Поселок Усть-Весляна оказался одним из самых отдаленных населенных пунктов,