Из Перми в Турцию начала летать еще одна авиакомпания

Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Из Перми в курортный город на юге Турции - Анталью начала летать авиакомпания «Southwind Airlines», сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Первый самолет «Airbus A321» вылетел к Средиземному морю со 100% загрузкой. Полеты по данному направлению будут осуществляться на самолетах два раза в неделю – по средам и субботам.

Напомним, сейчас рейсы из Перми в Анталью осуществляет авиакомпания «Turkish airlines». Самолеты летают каждый день. Полетная программа рассчитана до 31 октября.

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