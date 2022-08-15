В Санкт-Петербурге начались гастроли Пермского театра оперы и балета

Сцена из балета "Озорные песни". Фото: Никита Чунтомов.

На сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге будут представлены шесть балетов Пермского театра оперы и балета. Гастроли стали одними из самых масштабных в России за последние годы.

Они открылись14 августа балетом «Корсар», поставленным по оригинальной партитуре Адольфа Адана, которую Пермский театр получил из архивов Парижской оперы. После трех показов его сменит «Жизель» - балет, с постановки которого в 1926 году началась история пермской балетной труппы.

С 21 по 25 августа будет показано «Лебединого озера» в авторской редакции бывшего главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко.

И завершит гастроли вечер одноактных балетов в хореографии нынешнего руководителя балетной труппы - Антона Пимонова. Это «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка и «Концерт № 5» на музыку Сергея Прокофьева. Также в программу вечера войдет балет «Когда падал снег» британского хореографа Дугласа Ли, удостоенный «Золотой Маски» в номинации «Лучшая работа хореографа».