Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 10:18

Председатель СК России лично контролирует расследование дела о гибели шестилетней девочки в колодце

Он поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера
Мария Никишева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления СК России Денису Головкину представить подробный доклад о ходе установления обстоятельств исчезновения шестилетней девочки и проведенном комплексе следственных действий.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера.

На данный момент назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования лично контролирует председатель СК России.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Колодец закрыли, а ее продолжало засыпать землей»: раскрыта причина смерти шестилетней Анастасии Брихунец, пропавшей в Пермском крае

Несчастный случай назван причиной смерти пропавшей Анастасии Брихунец, шестилетняя девочка провалилась в колодец (Подробнее...)