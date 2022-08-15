Председатель СК России лично контролирует расследование дела о гибели шестилетней девочки в колодце

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю краевого следственного управления СК России Денису Головкину представить подробный доклад о ходе установления обстоятельств исчезновения шестилетней девочки и проведенном комплексе следственных действий.

Кроме того, Александр Бастрыкин поручил проверить все версии расследования смерти ребенка, в том числе криминального характера.

На данный момент назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования лично контролирует председатель СК России.

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