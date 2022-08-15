В Мотовилихинском районе Перми за тепловые долги арестовали автомобиль такси

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провел в Мотовилихинском районе Перми рейд по взысканию задолженности за тепло и горячую воду. В ходе рейда арест был наложен на автомобили местных жителей, которые задолжали за тепло и горячую воду более 100 тыс. рублей. Среди изъятых транспортных средств — автомобиль с логотипами одной из популярных служб такси. Теперь владельцам движимого имущества придется не только погасить долг, но и компенсировать затраты на эвакуацию авто, а также оплатить исполнительский сбор. В противном случае машины будут реализованы в законном порядке.

Рейд состоялся в рамках акции «Внимание! Должник!». В течение года будет нанесен визит каждому должнику за услуги теплоснабжения. Риск лишиться своего автомобиля есть у50 тыс. жителей Перми, Березников, Чайковского и Краснокамска. Это может произойти не только на парковке, но и в ходе поездки на отдых в южный регион или на дачу — на междугородних трассах и улицах городов региона работают наряды ГИБДД и УФССП, которые с помощью спецаппаратуры выявляют автомобили должников в потоке транспорта.

До начала следующего отопительного сезона осталось не так много времени. Поэтому в «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют каждому клиенту проверить отсутствие задолженности, даже если у него нет личного автомобиля. «Не за горами отопительный сезон. Каждый рубль, полученный от клиентов, направляется на подготовку к зиме. Проверьте свою квитанцию, убедитесь, что долга нет и внесите текущий платеж, не ждите до ареста денежных средств на счетах или риска лишиться авто», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.