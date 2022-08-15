Один из этапов Гран при России по фигурному катанию пройдет в Перми

В Гран при России примут участие лучшие фигуристы страны. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Лучшие фигуристы страны примут участие в Гран при России - 2022. Федерация фигурного катания России представила календарный план соревнований.

Гран при будет состоять из шести этапов и финала. Первый этап - «Золотой конек Москвы» - пройдет в столице 21-24 октября. Затем фигуристы переместятся на Черноморское побережье, второй этап под названием «Бархатный сезон» состоится в Сочи 28-31 октября. С 4 по 7 ноября третий этап, «Идель-2022», примет Казань. Четвертый этап - «Московские звезды» - состоится с 11 по 14 ноября. Следующие два этапа вновь пройдут в регионах Приволжья. Пятый этап с 18 по 21 ноября - «Волжский пируэт» - примет Самара, а шестой - «На призы губернатора Пермского края» - состоится в Перми с 25 по 28 ноября.

Финал Гран при пройдет в Сочи 3-5 марта 2023 года.

Принять участие в серии Гран при по фигурному катанию имеют право фигуристы, достигшие возраста 15 лет к 1 июля 2022 года. На каждый этап допускаются до 12 одиночников, как среди мужчин, так и женщин, до 8 пар в спортивных парах и до 10 в танцевальных.