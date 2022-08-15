Заменившие McDonald’s рестораны быстрого питания откроются в Перми до конца августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка» откроются в Перми до конца августа. Дата открытия зависит не от готовности пермских общепитов, а от федеральной компании, сообщает телекомпания «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники.

В данный момент «Вкусно – и точка» ищет сотрудников и готово трудоустроить более 60 человек.

Напомним, три предприятия сети должны были открыться в Перми 8 августа. Сотрудники «Вкусно – и точка» вернулись на работу почти две недели назад и сейчас готовят общепит к открытию: составляют рабочие графики, пополняют запасы продуктов и украшают заведения.

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