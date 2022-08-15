Мэр Березников досрочно подал в отставку

Фото: primeru.net

Мэр Березников Константин Светлаков подал заявление о досрочном увольнении с поста главы города, сообщает Telegram-канал «Березниковский рабочий». Он занимал пост с ноября 2020 года.

Сегодня, 15 августа, на заседании местной думы депутаты рассмотрят вопрос о досрочной отставке, а также решат, кто будет временно исполнять обязанности мэра Березников. Скорее всего, его место займет замглавы администрации Михаил Шинкарев.

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