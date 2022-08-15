«Заступницы» покажут пермякам, как бороться за свои права

15 августа на телеканале «ЧЕ!» стартует второй сезон социального реалити «Заступницы». Проект быстро вышел за рамки эфира и стал для аудитории больше, чем просто программа на телевидении. После премьеры первого сезона вдвое увеличилось количество обращений от зрителей канала. Люди просили консультацию по юридическим и бытовым вопросам. «Заступницы» изучали проблемы и старались помочь.

Совсем недавно в Пермском крае произошла громкая история: житель Добрянки восемь лет не платил алименты на содержание маленького сына и скрывался от судебных приставов. Когда горе-отца, наконец, нашли, вместо того, чтобы признать свою вину и понести наказание, он заявил, что ребенок не его. Пришлось проводить ДНК-тест, что сильно увеличило время ожидания судебного процесса. Как получить алименты, если твой бывший супруг скрывается от закона и отказывается выполнять свои отцовские обязанности? Теперь есть «Заступницы»! В новых выпусках они расскажут о правах и помогут всем, кто нуждается в защите. Ради этого ведущие подвергались опасности и даже рисковали собственными жизнями.

На съемках второго сезона Викторию Разницину дважды похищали, увозя на автомобиле в неизвестном направлении. По словам ведущей: «Было страшно, но я не паниковала!». Ольга Митрофанова не раз терпела в свой адрес оскорбления и угрозы расправы. Однажды злостный алиментщик, который в прошлом избивал свою жену, бросился на съемочную команду с кулаками прямо на фудкорте ТЦ. Затем он попытался скрыться на оживленной улице в центре города, но ничего не вышло: ведущие среагировали быстро и догнали злодея. Один эпизод дался еще трудней: съемочной команде пришлось провести всю ночь в отделении, давая показания.

Так создается социальное реалити — никогда не знаешь, как будут развиваться события. «Заступницы» осознают риски, но всегда доводят дело до конца. Как ведущие справляются с давлением?

Ольга Митрофанова, адвокат, медиатор: «В детстве я часто представляла девочку, которая сидит на пушистом облаке с волшебной палочкой и творит справедливость. И на вопрос, кем я хочу стать, отвечала: «Облакатом!». Родители переспрашивали: «Адвокатом?». Когда мне объяснили, что это за профессия, я сразу поняла: это мое! Теперь я реализую свою детскую мечту — борюсь за справедливость. «Заступницы» — это поддержка для сотен людей, которые столкнулись в жизни с агрессорами и настоящими злодеями. Мы должны бороться. Да, это тяжело и часто страшно. Но если мы сдадимся, кто же вступиться за наших героев?».

Виктория Разницина, журналист: «Второй сезон был эмоционально сложнее первого. На съемках каждый раз происходили внештатные ситуации, к которым невозможно подготовиться. В одном эпизоде муж главной героини решил скрыться от съемочной команды на автомобиле вместе со мной. В другом эпизоде мы с Ольгой отбивались от мужчин вдвое больше нас. В третьем — гнались за злодеем по оживленной улице, совсем как в боевике! Я поняла, главное в стрессовой ситуации — помнить, ради чего ты это делаешь. У меня большая семья, и я хочу, чтобы мои дети знали, как защитить себя и свои права. Как помогать тем, кто нуждается в помощи, и идти за справедливостью до конца».

Проект помогает людям и за пределами эфира. Юристы, правозащитники и адвокаты из команды «Заступниц» каждый день бесплатно консультируют людей по юридическим вопросам на официальной страничке реалити в «ВКонтакте». За четыре месяца её посетили 32 тыс. пользователей. Юристы ответили на более 400 обращений по жилищным и трудовым вопросам, семейным спорам и неуплате алиментов.

«Заступницы» — социальное реалити на телеканале «ЧЕ!», где ведущие адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина помогают людям решать сложные проблемы. В центре сюжета: незаконное увольнение, тяжелые разводы, уклонение от алиментов, споры о наследстве и опекунстве. Проект «Заступницы» показывает, что из любой, даже самой сложной ситуации, есть выход. Найти решение помогут знание законов и своих прав.

Смотри второй сезон социального реалити «Заступницы» с 15 августа по будням в 22:00 на телеканале «ЧЕ!». И помни — что бы ни случилось «Заступницы» всегда за тебя!