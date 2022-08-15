Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Исполняющим обязанности министра транспорта Пермского края стал Сергей Вешняков. Информацию об этом разместили на сайте краевого правительства.
С конца декабря 2020 года Сергей Вешняков возглавлял региональное «Управление автомобильных дорог и транспорта», а до этого был первым замом главы администрации Ленинского района Перми.
Прежнего руководителя минтранспорта Андрея Алякринского в начале августа назначили замом председателя краевого правительства. Теперь он отвечает за инфраструктурный блок.
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