Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исполняющим обязанности министра транспорта Пермского края стал Сергей Вешняков. Информацию об этом разместили на сайте краевого правительства.

С конца декабря 2020 года Сергей Вешняков возглавлял региональное «Управление автомобильных дорог и транспорта», а до этого был первым замом главы администрации Ленинского района Перми.

Прежнего руководителя минтранспорта Андрея Алякринского в начале августа назначили замом председателя краевого правительства. Теперь он отвечает за инфраструктурный блок.

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