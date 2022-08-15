Новый корпус пермской гимназии №17 откроется ко второй четверти

Так будет выглядеть новый корпус

В строящемся корпусе гимназии №17 в Перми сейчас ведутся отделочные работы. Строители штукатурят стены, укладывают в коридорах плитку, устанавливают двери. Вокруг школьного двора они устраивают забор, а территорию асфальтируют. Об этом рассказал глава Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира «ВКонтакте».

- В конце августа мы планируем завезти оборудование для школы и классов, в сентябре оно будет установлено, - сообщил Алексей Дёмкин. - В течение октября мы планируем пройти лицензирование и уже ко второй четверти этого года школа встретит учеников в своих стенах. Новый корпус рассчитан на 550 школьников.

Корпус будет состоять из двух блоков. В блоке «А» разместят кабинеты труда, библиотеку, актовый зал и столовую, а также учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. В блоке «Б» будут построены залы для занятий спортом. Соединяться два корпуса будут надземным переходом.

Напомним, строительство нового корпуса гимназии №17 на улице Ленина городские власти ведут в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми.