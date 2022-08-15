В Перми ищут подрядчика для возведения третьего этапа улицы Строителей за 5,4 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевые власти объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства третьего этапа улицы Строителей - от улицы Папанинцев, Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Издание «Business Class» сообщает, что в мае проект участка получил положительное заключение госэкпертизы. Максимальная цена контракта – 5,4 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 30 августа. Победителя аукциона определят 2 сентября. Работы начнут 15 сентября и завершат к 31 августа 2025 года.

Напомним, третий этап новой магистрали будет четырехполосным. Вдоль улицы разместят шумозащитные экраны, уложат тротуар, сделают велодорожки, автобусные остановки и места для отдыха.

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