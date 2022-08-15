Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 5:55

В Перми ищут подрядчика для возведения третьего этапа улицы Строителей за 5,4 млрд рублей

Работы планируют завершить к 31 августа 2025 года
Мария Никишева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краевые власти объявили аукцион на поиск подрядчика для строительства третьего этапа улицы Строителей - от улицы Папанинцев, Барамзиной и 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Издание «Business Class» сообщает, что в мае проект участка получил положительное заключение госэкпертизы. Максимальная цена контракта – 5,4 миллиарда рублей. Заявки принимаются до 30 августа. Победителя аукциона определят 2 сентября. Работы начнут 15 сентября и завершат к 31 августа 2025 года.

Напомним, третий этап новой магистрали будет четырехполосным. Вдоль улицы разместят шумозащитные экраны, уложат тротуар, сделают велодорожки, автобусные остановки и места для отдыха.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми строительство третьего участка улицы Строителей может начаться в 2022 году

С июля по сентябрь для него выберут подрядчика (Подробнее...)