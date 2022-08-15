В августе Пермский химкомбинат все еще простаивает

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В августе крупное местное АО «Камтэкс-Химпром» не возобновило производство химреагентов. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
Еще в начале июня предприятие полностью прекратило производство. Работу планировали возобновить, как только восстановят экспорт, ведь за границу шло почти 80% продукции.
На тот момент большая часть сотрудников была в отпуске, но техперсонал продолжал работать.
«Камтэкс-Химпром» - правопреемник Пермского химзавода имени Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году. Выручка АО за 2021 год составила 4,8 миллиардов рублей, а чистая прибыль - 886,5 миллионов рублей.
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