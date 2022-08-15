Пробки в Перми. Фото: Павел Шатров

Средний уровень загруженности дорог в Перми сервис «Яндекс Пробки» около 08:00 оценивает в всего в 1 балл – большинство транспортных магистралей свободны для движения.

Традиционно для утра в Перми плотное движение сейчас наблюдается на ул. Промышленной в Индустриальном районе: пробка в 5 баллов на перекрестке с ул. Космонавта Леонова.

Такая же ситуация на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира, на развязке при выезде с ул. Оверятской на ш. Космонавтов

Есть затруднение в движения в Свердловском районе Перми на перекрестке ул. Чкалова и Комсомольского проспекта из центра города – 4-5 баллов.

В Дзержинском районе Перми первые проблемы в движении появились на участке дороги ул. Энгельса в районе ДКЖ в сторону центра - транспорт движется плотно.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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