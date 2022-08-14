Появилось видео момента смертельного ДТП в Перми

Фото: телеграм-канал chp_59_perm

В телеграм-канале chp_59_perm опубликовали момент смертельного ДТП в Перми.

Напомним, 13 августа в 16.35 на автодороге Пермь-Краснокамск около кемпинга "Канары" 42-летний водитель Reno Logan начал перестраиваться с правой полосы в левую и в этот момент в него Citroen Berlingo.

От удара водитель получил смертельную травму. О других пострадавших не сообщается.

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