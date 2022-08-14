Начальник полиции и следственного комитета Пермского края выехали на место исчезновения девочки в Пермском крае

Фото с места поисков пропавшей девочки: СУ СКР по Пермскому краю.

- За двое суток было осмотрено более 130 домовладений, проверено 100 автомобилей, допрошено более 100 свидетелей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. – В рамках расследования уголовного дела по статье «Убийство» назначены необходимые судебные экспертизы. Поиски пропавшей шестилетней девочки продолжаются.

В Пермском крае идут масштабные поиски пропавшей Насти Брихунец. В Чусовской район, на место, где исчезла девочка, стянуты колоссальные ресурсы: девочку ищут не только на земле и на воде, в небо поднимали самолет, вертолет и квадрокоптер. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выехали исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации В.А. Сафонов и начальник ГУ МВД России по Пермскому краю А.Н. Щеглов. Их главная цель - оценить результат комплекса поисковых мероприятий и следственных действий.

Руководство полиции и СК провели совместное межведомственное оперативное совещание, где заслушали оперативных сотрудников и криминалистов, определены основные версии произошедшего, а также ход дальнейших поисковых и розыскных мероприятий.

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