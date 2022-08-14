Ночь на воскресенье стала самой холодной в Пермском крае за последний месяц

В Перми было зафиксировано +6,7 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ночь на 14 августа в Перми и Пермском крае стала самой холодной за последние 40 суток, - сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ. – Подобной низкой температуры, а она составила в Перми +6,7 градусов, не было с 5 июля. По краю температурный минимум составил +3,4 градуса, наблюдался он в Кунгуре.

Ночное похолодание было вызвано выхолаживанием умеренно-холодной воздушной массы в гребне антициклона, центр которого расположен над Вологодской областью.

Этот же антициклон будет формировать погоду в Пермском крае до 17 августа, а затем ему на смену придет новый антициклон из района Новой Земли. Так что впереди пермяков ожидает продолжительный сухой и умеренно теплый период, а наиболее прохладные ночи будут в понедельник и во второй половине недели.

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