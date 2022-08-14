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Здоровье14 августа 2022 9:32

За сутки в Пермском крае выявили 402 заболевших коронавирусом

Больше всего случаев зарегистрировано в Перми, их 237
Алена ОВЧИННИКОВА
Больше всего заболеваний - 237 - было зарегистрировано в Перми.

Больше всего заболеваний - 237 - было зарегистрировано в Перми.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На 14 августа 2022 года Роспотребнадзор сообщил, что за минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 402 новых случая заболевания COVID-19.

- Большая часть случаев была зарегистрирована в Перми, это 237 заболевших, что составляет почти 59% от общего числа зарегистрированных случаев, - сообщает краевой Роспотребнадзор. – Сейчас по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 10 ранговое место по России, а в ПФО - 1 место.

За последние три месяца в лабораторных пробах у 100% заболевших идентифицируется вариант вируса «омикрон стелс».

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