За сутки в Пермском крае выявили 402 заболевших коронавирусом

Больше всего заболеваний - 237 - было зарегистрировано в Перми. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 14 августа 2022 года Роспотребнадзор сообщил, что за минувшие сутки в Пермском крае было выявлено 402 новых случая заболевания COVID-19.

- Большая часть случаев была зарегистрирована в Перми, это 237 заболевших, что составляет почти 59% от общего числа зарегистрированных случаев, - сообщает краевой Роспотребнадзор. – Сейчас по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 10 ранговое место по России, а в ПФО - 1 место.

За последние три месяца в лабораторных пробах у 100% заболевших идентифицируется вариант вируса «омикрон стелс».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru