В Перми нашли мертвым пропавшего 31-летнего мужчину

Фото: поисковоq отряд имени Ирины Бухановой

- Найден, погиб, выражаем соболезнования родным и близким, просьба снять репосты, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшем 31-летней Андрее Цое.

Напомним, Андрей Цой пропал 22 июля. В этот день он ушел из дома в неизвестном направлении и бесследно исчез. Мужчину искали родные, полицейские и волонтеры. К сожалению, утром 14 августа поисковики сообщили грустную весть - мужчину нашли погибшим.

Что стало причиной смерти молодого мужчины, не сообщается. Сейчас в этом разбираются полицейские.

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