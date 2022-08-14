Нашлись два пропавших в Перми брата 11 и 13 лет

Полиция проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Всем участникам поисков огромное спасибо за помощь, дети нашлись, но согласно правилам группы, мы не разглашаем информацию, где они находились, - написали на своей странице ВК волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой. – Всего в поисках участвовало около 50 человек.

Напомним, информация о том, что в Перми пропали два брата 11 и 13 лет, появилась вечером в субботу. Дети ушли из дома по улице Уральской и обратно не вернулись. Всю ночь шел их розыск. Дети найдены. Полиция проводит проверку.

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