Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2022 16:42

В Прикамье начали делать 37-метровую лавку-читальню

Интересный объект появится в краснокамском сквере
Григорий СЕРЕДКИН
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Краснокамске благоустраивают сквер имени Павла Бажова. Подрядчик начал строить 37-метровую лавку читальню, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Что любопытно, проект выбирали сами горожане Краснокамска во время голосования. В то же время в рамках проекта расширяют пешеходную зону, площадь которой составит порядка 4 тыс. квадратов. А еще в сквере обустроят детскую зону и поставят 90 фонарей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65