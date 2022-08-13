В Прикамье начали делать 37-метровую лавку-читальню

Фото: permkrai.ru
В Краснокамске благоустраивают сквер имени Павла Бажова. Подрядчик начал строить 37-метровую лавку читальню, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Что любопытно, проект выбирали сами горожане Краснокамска во время голосования. В то же время в рамках проекта расширяют пешеходную зону, площадь которой составит порядка 4 тыс. квадратов. А еще в сквере обустроят детскую зону и поставят 90 фонарей.
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