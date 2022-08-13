Следователи показали кадры поисков шестилетней девочки под Пермью

Фото: скриншот видео СК России

В официальном телеграм-канале СК России опубликовали короткий видеоролик с поисков шестилетней Анастасии Брихунец.

Напомним, шестилетняя Настя Брихунец из поселка Верхнечусовские Городки пропала вечером 12 августа. Около 19.00 она пошла в магазин за чупа-чупсом, но домой не вернулась. В этот же день около 23.00 в соцсетях появился пост об исчезновении 6-летней Насти Брухинец. На поиски отправились волонтеры, родственники, полицейские и местные жители. Но безрезультатно.

Сегодня, 13 августа, поиски продолжаются, в Верхнечусовские Городки стягиваются волонтеры из разных поисковых отрядов. Те, кто не могут присоединиться к поисковой операции, следят за ней в социальных сетях, где также делятся мнениями, куда могла исчезнуть 6-летняя Настя. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. В Верхнечусовские Городки выехали следователи Центрального аппарата СК России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да, мы цыгане, но мы ни при чем»: подробности исчезновения шестилетней девочки в Прикамье

В Верхнечусовские Городки на поиски 6-летней девочки выехали следователи Центрального аппарата СК России (Подробнее...)

Ушла за чупа-чупсом и не вернулась: подробности исчезновения шестилетней девочки в Прикамье

По рассказам местных жителей, в маленьком поселке появились посторонние (Подробнее...)

https://www.perm.kp.ru/daily/27431.5/4632078/